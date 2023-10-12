Продюсер Sputnik впал в кому после атаки дрона в Белгороде, его дочь погибла

Журналист Sputnik пострадал при атаке дрона в Белгороде, его дочь погибла

Хайбар Акифи (Фото: из личного архива)

Продюсер Sputnik Афганистан Хайбар Акифи впал в кому в результате ранения, полученного при атаке украинского беспилотника в Белгороде. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале.

Малолетняя дочь Акифи и родители его жены погибли при взрыве дрона, уточнила Симоньян.

Журналист работал в Афганистане, где в последние дни освещал последствия землетрясения в городе Герат, уточнила она. По словам Симоньян, Акифи взял отгул и приехал в Белгород, чтобы навестить семью.

Вместе с дочерью журналиста в результате падения обломков дрона погибли ее бабушка и дедушка. Жена журналиста — мать погибшей девочки — находится в больнице с тяжелыми переломами.

Атака дрона, в результате которой погибли и пострадали члены семьи журналиста, произошла в ночь на 12 октября, уточнила главный редактор. В ту ночь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила дрон на подлете к городу, после чего начался пожар в частном жилом доме.

Сначала Гладков сообщил о двух погибших — мужчине и женщине, позднее он уточнил, что также погиб ребенок, тело которого нашли под завалами. Кроме того, губернатор писал о двух пострадавших — мужчине и женщине.

Состояние женщины врачи оценили как тяжелое. У нее, по словам Гладкова, диагностировали сотрясение мозга и перелом ноги. Мужчина находится в коме, у него ожоги дыхательных путей, а также верхних и нижних конечностей, писал глава региона.

«У нас есть два пострадавших: мужчина и женщина. Оба находятся в медицинских учреждениях», — подтвердили РБК в пресс-службе правительства Белгородской области, не назвав их имена.