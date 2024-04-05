Полсотни дронов сбили в пяти российских регионах

Над Ростовской областью сбили 44 дрона, еще шесть — над Краснодарским краем. По одному ПВО уничтожили в Саратовской, Курской и Белгородской областях

Фото: Global Look Press

Российские средства ПВО в течение ночи и утром сбили 53 беспилотника в пяти регионах, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Беспилотники сбили над Краснодарским краем (шесть штук), Ростовской (44), Саратовской, Курской и Белгородской областями. Над последними тремя регионами уничтожили по одному дрону.

В ночь на 5 апреля ростовский губернатор Василий Голубев сообщил об уничтожении более чем 40 воздушных целей над территорией региона. В результате атаки была повреждена электроподстанция.

В Белгородской и Курской областях ночью объявляли ракетную опасность. В результате атаки начался пожар в районе городского Центрального рынка Курска и в Областном центре развития творчества детей и юношества. О пострадавших не сообщалось.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об уничтожении дрона в Энгельсе. Близ него находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации. По словам главы региона, в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было.

Глава Ейского района Краснодарского края Роман Бублик той же ночью сообщил о пресечении террористической атаки на его территории. С его слов, разрушений не было. Местные жители в соцсетях сообщали о вспышках в небе.