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Военная операция на Украине ,  
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В здание администрации Белгорода врезался беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине

Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram
Фото: v_v_demidov / Telegram

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник, пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате удара одна женщина получила осколочные ранения, вторая — контузию. В здании администрации выбиты окна, поврежден фасад.

Мэр Белгорода Валентин Демидов уточнил в своем телеграм-канале, что пострадавшие женщины работают в администрации. Получившую осколочные ранения госпитализировали, второй оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

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Ранее Гладков сообщил об обстреле Белгородского района со стороны Украины. По словам губернатора, средства ПВО сбили несколько воздушных целей. В селе Головино зафиксировали прилеты боеприпасов, пострадали два человека: у мужчины легкое осколочное ранение, у женщины — черепно-мозговая травма и ушиб бедра.

Мужчина от госпитализации отказался, женщину доставили в больницу, ее состояние медики оценивают как средней степени тяжести.

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В результате обстрела в Головино повреждены административное здание и четыре автомобиля на территории сельскохозяйственного предприятия. Разрушения также есть в поселке Политотдельский — там повреждено остекление храма и детского сада, пострадавших нет. В поселке Северный пробита крыша в одном частном домовладении.

Перед этим Гладков рассказал, что в Белгороде беспилотник врезался в стену магазина. Были выбиты окна и повреждения получил фасад, а также четыре легковых автомобиля. Никто не пострадал.

Утром на территории всей Белгородской области объявили ракетную опасность. Вскоре после этого в Белгородском районе сработала система ПВО, на подлете к Белгороду сбили пять воздушных целей, сообщил губернатор.

В здание администрации Белгорода врезался беспилотник
В здание администрации Белгорода врезался беспилотник

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Теги
Персоны
Белгород Вячеслав Гладков Белгородская область беспилотники дроны
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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