В Брянской области из-за взрыва сошел с рельсов грузовой поезд

Взрывное устройство сработало в Унечском районе на 136-м км участка Брянск — Унеча, в результате сошел с рельсов локомотив грузового состава, сообщил Александр Богомаз. В РЖД объяснили сход «вмешательством посторонних лиц»

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В Брянской области из-за взрыва на железной дороге сошел с рельсов грузовой поезд, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«В Унечском районе на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, в результате чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. Пострадавших нет. В настоящее время на месте работают оперативные службы», — написал Богомаз.

Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено.

По данным Baza, cостав из 60 вагонов вез нефтепродукты и пиломатериалы.

В РЖД объяснили сход локомотива и семи вагонов грузового поезда в Брянской области «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». «1 мая в 10:17 на перегоне Унеча — Рассуха Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и семи вагонов грузового поезда», — сообщается в телеграм-канале компании.

В результате локомотив загорелся. Движение на участке Унеча — Рассуха было приостановлено, уточнили в РЖД. Там не исключили задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва.

В конце марта РБК со ссылкой на источники сообщал, что в Подмосковье был задержан 45-летний гражданин Украины, проживающий в Подольске, по подозрению в поджоге оборудования, отвечающего за работу железной дороги. Мужчину подозревают в том, что он в начале февраля в составе организованной группы поджег контрольно-распределительное устройство наружной установки ПАО «Россети Московский регион — Южные электрические сети» на перегоне между станциями Кутузовская и Весенняя Курского направления. ФСБ возбудила уголовное дело о диверсии.