Военное положение в 4 регионах и режимы готовности. Главное

Владимир Путин на заседании Совбеза объявил о военном положении на территории присоединившихся к России регионов — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей — и мерах для других регионов. Главные заявления — в материале РБК

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

О каких решениях объявил Путин на Совбезе

Вводится военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Согласно опубликованному указу, оно начнет действовать с полуночи 20 октября, а правительство в трехдневный срок должно представить предложения о мерах, применяемых на этих территориях.

Закрывать границы в связи с военным положением в отдельных регионах не планируется, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Главы всех регионов наделяются дополнительными полномочиями: «Высшие должностные лица субъектов Федерации должны уделять необходимое внимание реализации мер, призванных обеспечить безопасность людей, охрану и антитеррористическую защищенность критически важных объектов, поддержания общественного порядка, повышения устойчивости работы экономики, промышленности, налаживания и расширения выпуска продукции, необходимой для специальной военной операции».

Для координации работы главы регионов получат полномочия создавать соответствующие штабы, правительство и ведомства должны оказывать им содействие.

Согласно указу президента, в регионах вводятся несколько уровней реагирования: Максимальный: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области.

Средний: Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская области и Севастополь.

Повышенной готовности: остальные регионы Центрального и Южного федеральных округов.

Базовой готовности: все остальные регионы.

Мэру Москвы Сергею Собянину президент поручил подключиться к координации регионов при реализации мер, перечисленных в указе, и взаимодействии с федцентром.

Будет создан специальный координационный совет при правительстве, его возглавит премьер-министр Михаил Мишустин. Он займется обеспечением потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции (в том числе в части, касающейся поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники, материальных средств, медико-санитарного обслуживания, проведения ремонтно-восстановительных, строительно-монтажных и иных работ, обеспечения логистики)

Денежное довольствие мобилизованных после зачисления в часть должно быть не менее 195 тыс. рублей, включая время подготовки и обучения.

Также Путин поручил скорректировать действующую концепцию миграционной политики: «Она должна в полной мере учитывать все существующие и потенциальные вызовы, стать основой для дальнейшего совершенствования законодательства».