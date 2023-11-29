Глава Подольска рассказал, где сбили летевший на Москву дрон

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Летевший на Москву беспилотник, об уничтожении которого ранее сообщили в Минобороны, был сбит в районе деревни Борисовка в Подольском районе Московской области, рассказал исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, на территории падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — уточнил Артамонов. И.о. главы Подольска призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на контроле.

Утром 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили в Подольске дрон, летевший в сторону столицы. Атаку украинского беспилотника отразили в 7:30 мск, добавили в Минобороны.

Утром 26 ноября об атаке беспилотников рассказали в пяти областях России — Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Калужской, погибших не было. Собянин тогда также сообщил о сбитом под Подольском дроне, летевшем в сторону Москвы. Тем же вечером еще по одному аппарату сбили в Орловской и Смоленской областях.