 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Глава Подольска рассказал, где сбили летевший на Москву дрон

И.о. главы Подольска Артамонов: летевший на Москву дрон сбили в районе Борисовки
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Летевший на Москву беспилотник, об уничтожении которого ранее сообщили в Минобороны, был сбит в районе деревни Борисовка в Подольском районе Московской области, рассказал исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, на территории падения обломков разрушений и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы», — уточнил Артамонов. И.о. главы Подольска призвал жителей сохранять спокойствие и заверил, что держит ситуацию на контроле.

Утром 29 ноября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили в Подольске дрон, летевший в сторону столицы. Атаку украинского беспилотника отразили в 7:30 мск, добавили в Минобороны.

В Тульской области сбили четвертый дрон за день
Политика
Фото:Google Maps

Утром 26 ноября об атаке беспилотников рассказали в пяти областях России — Московской, Смоленской, Тульской, Брянской и Калужской, погибших не было. Собянин тогда также сообщил о сбитом под Подольском дроне, летевшем в сторону Москвы. Тем же вечером еще по одному аппарату сбили в Орловской и Смоленской областях.

Теги
Подольск Москва беспилотники Украина
Материалы по теме
Силы ПВО сбили беспилотник над Рязанской областью
Политика
Украинский беспилотник сбили над территорией Орловской области
Политика
Число сбитых над Россией с утра дронов выросло до 24
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 97,07 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 88,61 (-0,09) Инвестиции, 28 ноя, 16:49
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:15
Ближневосточные мигранты уехали от границы с Финляндией после ее закрытия Политика, 10:12
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 10:09
Ефимов сообщил о выделении более 9 га на масштабные инвестпроекты Экономика, 10:08
Москва выставила на торги квартиры по цене до ₽3 млн Недвижимость, 09:58
В Японии разбился американский конвертоплан Политика, 09:58
«Инарктика» уточнила цену SPO на Мосбирже Инвестиции, 09:58
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Всему есть цена»: зачем люди покупают современное искусство РБК и СберПервый, 09:57
ФСБ сообщила о предотвращении подрыва военкомата в Воронеже Политика, 09:56
И McDonald’s не помог: почему в США массово банкротятся франшизы фастфуда Pro, 09:54
Как перестать просто делать то, что хочет клиент РБК и ВТБ, 09:46
«Ведомости» узнали о планах Skyeng провести IPO в 2024 году Инвестиции, 09:40
В Петербурге полковника и майора МВД задержали по делу о взятке Бизнес, 09:35
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 09:34