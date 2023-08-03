Минобороны обвинило Украину в атаке беспилотников в Калужской области

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников в Калужской области, сообщили в Минобороны России.



«Сегодня ночью над территорией Калужской области пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами. Средствами ПВО уничтожены шесть БПЛА», — говорится в сообщении.

Пострадавших и разрушений нет, добавили в военном ведомстве.

О том, что в ночь на 3 августа, беспилотники пытались пролететь через Калужскую область, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Калужская область граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями. В последние недели атаки украинских беспилотников регулярно фиксируются в столичном регионе. За две недели БПЛА атаковали его четыре раза: 24 июля — по нежилым зданиям в Москве, 28 — еще один аппарат сбили, а 30 июля и 1 августа беспилотники атаковали Подмосковье и «Москва-Сити», врезавшись дважды в башню, где расположен правительственный комплекс.

На прошлой неделе глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что атак «неопознанных дронов» на Россию станет больше. В Кремле действия Киева называли тактикой нанесения «террористических ударов».