Минобороны сообщило об ударе Украины по Белгородской области
Украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщило Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены», — сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что атака была пресечена около 12:30.
Жители сообщали, что во время удара по Белгороду был поврежден торговый центр на Спортивной улице, погибли не менее двух человек, передавало «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Еще один снаряд упал на стадионе 42-й школы.
Незадолго до удара белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о сигнале ракетной опасности. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами.
До этого наиболее сильный удар по городу ВСУ нанесли 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, были ранены свыше 100.
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