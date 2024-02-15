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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об ударе Украины по Белгородской области

Минобороны: ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО RM-70 «Вампир»
Сюжет
Военная операция на Украине
По Белгородской области нанесли удар из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Системы ПВО сбили 14 снарядов, сообщили в Минобороны. В Белгороде удар пришелся по торговому центру, есть погибшие
Фото: vvgladkov / Telegram
Фото: vvgladkov / Telegram

Украинские военные обстреляли Белгородскую область из реактивных систем залпового огня RM-70 «Вампир». Об этом сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО 14 реактивных снарядов были уничтожены», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что атака была пресечена около 12:30.

При обстреле Белгорода погибли по меньшей мере два человека
Политика
Фото:vvgladkov / Telegram

Жители сообщали, что во время удара по Белгороду был поврежден торговый центр на Спортивной улице, погибли не менее двух человек, передавало «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Еще один снаряд упал на стадионе 42-й школы.

Незадолго до удара белгородский губернатор Вячеслав Гладков предупредил о сигнале ракетной опасности. Он призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами.

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До этого наиболее сильный удар по городу ВСУ нанесли 30 декабря. Тогда погибли 25 человек, были ранены свыше 100.

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