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Военная операция на Украине ,  
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Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной

Росгвардия сообщила об отражении атаки ДРГ у поселка Тёткино в Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Росгвардия сообщила о бое у поселка Тёткино в Курской области. Атаки диверсантов продолжаются с 10 марта. Москва связывает происходящее с выборами и переговорными планами Украины
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Бойцы Росгвардии помогают ФСБ и Минобороны отражать нападение диверсантов у поселка Тёткино в Курской области, сообщило ведомство.

Курский губернатор Роман Старовойт рассказывал, что Украина «не оставляет попытки войти своими ДРГ» в регион, им противостоят пограничники ФСБ и Вооруженные силы. «В реальном бою у врага ничего не выходит», — подчеркнул он и попросил сообщать о подозрительных личностях.

По данным Минобороны, диверсанты пытаются прорваться на территорию России с 10 марта, погибли 234 украинских военнослужащих, уничтожены семь танков ВСУ, три боевой машины пехоты Bradley и два БТР. Росгвардия докладывала о 30 погибших диверсантах в ходе артиллерийского огня. Атакам подвергалась Курская и Белгородская области.

Российские власти объясняют происходящее стремлением Киева показать результат на фоне неудачного наступления, помешать президентским выборам и создать «информационный эффект». «Если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — предположил президент Владимир Путин.

Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной
Росгвардия вступила в бой с диверсантами на границе с Украиной

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Росгвардия Курская область диверсанты
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