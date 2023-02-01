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«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»

«Транснефть» сообщила о попытке обстрела станции нефтепровода «Дружба», он работает штатно
Фото: Егор Еремов / РИА Новости
Фото: Егор Еремов / РИА Новости

Нефтеперекачивающую станцию Новозыбково трубопровода «Дружба» пытались обстрелять ВСУ, нефтепровод работает штатно, сообщила РБК пресс-служба «Транснефти».

Как пояснили в пресс-службе, попытка обстрела была зафиксирована вечером 31 января.

«У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — сказали в пресс-службе.

Компания также сообщила, что после обстрела появилась воронка, ее уже засыпали. В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне вечером брянский губернатор Александр Богомаз сообщал об обстреле Новозыбковского городского округа. В результате было нарушено электроснабжение двух населенных пунктов, его уже восстановили.

Материал дополняется

Авторы
Юлия Волкова Юлия Волкова, Любовь Порываева Любовь Порываева
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