«Транснефть» сообщила о попытке обстрела нефтепровода «Дружба»

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Нефтеперекачивающую станцию Новозыбково трубопровода «Дружба» пытались обстрелять ВСУ, нефтепровод работает штатно, сообщила РБК пресс-служба «Транснефти».

Как пояснили в пресс-службе, попытка обстрела была зафиксирована вечером 31 января.

«У нас там сейчас проблема с электроэнергией. Эта станция предназначена для пиковых режимов, сейчас такой ситуации нет. Она не выведена из эксплуатации, она может работать, просто в нерабочем режиме», — сказали в пресс-службе.

Компания также сообщила, что после обстрела появилась воронка, ее уже засыпали. В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Накануне вечером брянский губернатор Александр Богомаз сообщал об обстреле Новозыбковского городского округа. В результате было нарушено электроснабжение двух населенных пунктов, его уже восстановили.

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