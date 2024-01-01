Белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел
Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области второй раз за день попал под обстрел со стороны Украины, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Никто из местных жителей не пострадал. Получили повреждения линии электропередачи, из-за чего без света остались жители поселка Красное, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады начали восстановительные работы.
Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ утром. В результате обстрела в одном частном жилом доме была пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Один снаряд попал на территорию школы: взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания. Никто не пострадал.
Накануне этот поселок также обстреляли. Тогда погиб один мужчина, ранения получила одна женщина. Повреждения получили магазин и линия электропередачи.
Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Самый масштабный обстрел Белгорода произошел 30 декабря, в результате погибли 24 человека, пострадали более сотни.
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