Гладков: белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел

Белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел

Фото: Google Maps

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области второй раз за день попал под обстрел со стороны Украины, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Никто из местных жителей не пострадал. Получили повреждения линии электропередачи, из-за чего без света остались жители поселка Красное, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады начали восстановительные работы.

Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ утром. В результате обстрела в одном частном жилом доме была пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Один снаряд попал на территорию школы: взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания. Никто не пострадал.

Накануне этот поселок также обстреляли. Тогда погиб один мужчина, ранения получила одна женщина. Повреждения получили магазин и линия электропередачи.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Самый масштабный обстрел Белгорода произошел 30 декабря, в результате погибли 24 человека, пострадали более сотни.