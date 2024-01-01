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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел

Гладков: белгородский поселок Красное второй раз за день попал под обстрел
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области второй раз за день попал под обстрел со стороны Украины, написал губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Никто из местных жителей не пострадал. Получили повреждения линии электропередачи, из-за чего без света остались жители поселка Красное, хутора Мухин, а также часть сел Нежеголь и Вознесеновка. Аварийные бригады начали восстановительные работы.

Поселок Красное также подвергся атаке ВСУ утром. В результате обстрела в одном частном жилом доме была пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Один снаряд попал на территорию школы: взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания. Никто не пострадал.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

Накануне этот поселок также обстреляли. Тогда погиб один мужчина, ранения получила одна женщина. Повреждения получили магазин и линия электропередачи.

Белгородская область, как и другие приграничные регионы России, после начала военной операции регулярно подвергается обстрелам и атакам дронов со стороны Украины. Самый масштабный обстрел Белгорода произошел 30 декабря, в результате погибли 24 человека, пострадали более сотни.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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