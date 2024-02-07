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Белгородский город Шебекино попал под обстрел. Во время обстрела двое человек пострадали, сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Пострадавших госпитализировали в больницу. «У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», — написал он.

«Также есть прямое попадание на территорию стоянки промышленного предприятия — посечено десять машин и пробита кровля в одном из цехов», — добавил Гладков.