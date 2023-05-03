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Нефтяной резервуар на Кубани загорелся из-за беспилотника

Резервуар с нефтепродуктами в Краснодарском крае загорелся из-за беспилотника
Фото: FedorBabenkov / Telegram
Фото: FedorBabenkov / Telegram

Резервуар с нефтепродуктами на Кубани загорелся из-за падения беспилотника. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах. Источник «РИА Новости» подтвердил эту информацию.

Пожар на нефтебазе в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края возник в ночь на 3 мая. Официально власти не сообщали его причину.

Глава района Федор Бабенков сообщил, что к утру площадь пожара оставила 1,2 тыс. кв. м.

К тушению пожара на нефтебазе привлекли пять пожарных поездов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава региона опроверг информацию о начале эвакуации жителей поселка. «Эта информация не соответствует действительности. Ситуация не требует эвакуации», — написал он.

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