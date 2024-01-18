Гладков рассказал о запуске ракет во время записи его обращения

Фото: Евгений Силантьев / ТАСС

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что во время записи его обращения ВСУ начали обстрел региона.

«Готовился записать утреннее обращение, увидел запуск ракет — прозвучал сигнал ракетной опасности, поэтому извините за небольшую задержку», — сказал губернатор.

Он рассказал, что с украинской стороны по Белгороду и Белгородскому району было выпущено десять ракет, все их сбили средства противовоздушной обороны. Некоторое время спустя губернатор добавил, что «после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ есть одна пострадавшая». Бригада скорой помощи забрала женщину с осколочным ранением правого коленного сустава в городскую больницу № 2. Медики оказывают ей всю необходимую помощь.

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Кроме того, в результате обстрела в регионе получили повреждения два дома в селе Мясоедово: в одном из них выбило окна, во втором был разрушен гараж. Пострадали также линии электро- и газоснабжения.

Утром 18 января Гладков написал, что в Белгороде запущен сигнал ракетной опасности. В 7:10 тревогу отменили. Вечером накануне в столице области также объявляли ракетную опасность, аналогичное оповещение было в городе Валуйки. В ночь на 17 января в регионе сбили семь ракет «Ольха» и дроны самолетного типа.