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Над одной из главных подстанций крымского энергомоста сбили беспилотник

Советник главы Крыма: над одной из главных подстанций крымского энергомоста сбили дрон
Крымские власти сообщили о сбитом в районе подстанции «Кафа» беспилотнике. Подстанция является составной частью крымского энергетического моста и обеспечивает электричеством значительную часть полуострова
Электроподстанция &laquo;Кафа&raquo;
Электроподстанция «Кафа» (Фото: Руслан Шамуков / ТАСС)

В районе подстанции на 220 киловольт «Кафа» в Феодосии силы ПВО сбили беспилотник, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram.

«По подстанции «Кафа». Сбит беспилотник. Обломки упали на территории станции. Повреждений нет, энергоснабжение не нарушено», — написал он. Подробности происшествия пока не известны.

Подстанция «Кафа» является конечной точкой подключения трех кабельно-воздушных линий энергомоста в Крым и основным распределительным терминалом, обеспечивая разворот энергосистемы Крыма с севера на восток.

Всего при создании крымского энергомоста были построены две подстанции: «Тамань» (500 киловольт) на Таманском берегу и «Кафа» в Крыму. Она расположена около Феодосии в 120 км от Керченского пролива.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу главы Крыма, направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны и в пресс-службу ЮВО.

8 ноября власти Севастополя сообщили, что силы ПВО сбили беспилотник над морем вблизи города. «В Севастополе утром отработала система ПВО. По предварительным данным, сбили БПЛА над акваторией. Наши моряки, как всегда, защищают наш город-герой», — сообщил тогда губернатор Михаил Развожаев.

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В ночь на 29 октября украинские беспилотники атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в бухте Севастополя. Атаку украинских дронов отбивали несколько часов.

19 октября был сбит беспилотник вблизи аэродрома Бельбек. Власти сообщили, что часть обломков упала на жилую постройку в частном секторе, в результате возник пожар. На аэродроме базируется истребительный авиационный полк. В ноябре 2018 года RT писал, что там дислоцирован 38-й истребительный авиаполк в составе 27-й смешанной авиационной дивизии 4-й армии ВВС, а также ПВО России.

Одна из атак с помощью дрона состоялась 16 ноября, когда взрыв произошел на нефтебазе в городе Стальной Конь Орловской области. Целью нападения был терминал нефтепровода «Дружба»: украинский беспилотник сбросил на него взрывчатку, но возгорания не произошло.

Орловская область не граничит с Украиной. Об атаках на приграничные регионы местные власти сообщают с самого начала специальной военной операции на Украине: только за 15 ноября обстрелам подверглись несколько населенных пунктов Белгородской и Курской областей.

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При участии
Любовь Порываева
беспилотник атака ПВО энергомост в Крым Феодосия
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