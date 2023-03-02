Власти назвали возможную причину взрыва в Тульской области

Одна из версий взрыва на территории Киреевского района — падение дрона, сообщили в правительстве. Утром 2 марта в лесополосе в 600 м от поселка Березовский была найдена воронка от взрыва

Заседание оперативного штаба Тульской области (Фото: tularegion.ru)

Одна из версий взрыва в лесополосе на территории Киреевского района Тульской области — падение беспилотника, сообщается на сайте правительства региона.

«Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Безопасности жителей ничего не угрожает. На месте продолжают работать оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Губернатор Алексей Дюмин «с учетом ситуации в приграничных регионах» поручил усилить меры безопасности в области.

Телеграм-канал Baza и издание «Тульская пресса» сообщали о взрыве близ поселка Березовский, после которого местные жители обнаружили воронку в лесу. В комитете по региональной безопасности подтвердили РБК, что утром 2 марта в лесополосе на расстоянии 600 м от Березовского была найдена воронка от взрыва. На место выехал руководитель следственного управления СК.

В конце февраля дрон упал рядом с деревней Губастово под Коломной. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предположил, что целью беспилотника мог быть объект гражданской инфраструктуры. Жертв и разрушений на земле не было. Источники РБК сообщили, что найденный БПЛА не состоит на вооружении в российских ВС, на нем была маркировка UJ-22 Airborne. Такие дроны производит компания Ukrjet.