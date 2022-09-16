При обстреле города Валуйки Белгородской области погиб один человек
Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
По предварительным данным, один человек погиб. Еще двое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.
«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле», — написал он.
В частности, поврежденной оказалась подстанция, в результате нарушено электроснабжение города. Кроме того, загорелись восемь частных домов и три машины.
На место происшествия выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов, а также оперативные службы.
«Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — добавил Гладков.
Власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов с украинской территории. Накануне губернатор заявлял, что украинские военные второй день подряд обстреливают село Красный Хутор, которое граничит с Харьковской областью. В результате были повреждены 14 домовладений. О пострадавших тогда не сообщалось. Людей, живущих рядом с границей, отселили, говорил он.
Позднее под обстрел попало село Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Большинство жителей вывезли еще весной.