Губернатор Гладков: при обстреле города Валуйки Белгородской области погиб один человек

При обстреле города Валуйки Белгородской области погиб один человек

Еще два человека получили ранения, сообщил губернатор. В городе сработала система ПВО, но повреждения получила подстанция, загорелось несколько домов и машин

Город Валуйки Белгородской области подвергся обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, один человек погиб. Еще двое получили ранения, им оказывают медицинскую помощь.

«ВСУ обстреляли Валуйки. Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле», — написал он.

В частности, поврежденной оказалась подстанция, в результате нарушено электроснабжение города. Кроме того, загорелись восемь частных домов и три машины.

На место происшествия выехал начальник Главного регионального управления МЧС Сергей Потапов, заместитель губернатора Константин Полежаев, руководитель управления региональной безопасности Евгений Воробьев, глава округа Алексей Дыбов, а также оперативные службы.

«Социальные объекты сейчас будем переводить на резервные источники питания», — добавил Гладков.

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Власти Белгородской области неоднократно сообщали об обстрелах населенных пунктов с украинской территории. Накануне губернатор заявлял, что украинские военные второй день подряд обстреливают село Красный Хутор, которое граничит с Харьковской областью. В результате были повреждены 14 домовладений. О пострадавших тогда не сообщалось. Людей, живущих рядом с границей, отселили, говорил он.

Позднее под обстрел попало село Нехотеевка на границе с Харьковской областью. Большинство жителей вывезли еще весной.