Мэр Игорь Ивин: в Джанкое введен режим ЧС муниципального уровня после атаки дронов

В Джанкое ввели режим ЧС после атаки дронов

Рабочие группы обследуют поврежденные в городе объекты для установления ущерба. Об атаке дронов власти сообщили около полуночи; были повреждены жилой дом, магазин, выбиты стекла в общежитии. Один человек пострадал

В Джанкое на севере Крыма после ночной атаки дронов ввели режим ЧС муниципального уровня, сообщил глава администрации города Игорь Ивин, передает «Крым 24».

Ивин рассказал, что созданы рабочие группы, которые обследуют поврежденные объекты и выявляют ущерб. Компенсации жителям выплатят из резервного фонда.

Около полуночи глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о работе ПВО. Ивин сообщил, что город пытались атаковать беспилотники, повреждены некоторые объекты, в том числе частный дом на улице Южной и продуктовый магазин. Пострадал 33-летний мужчина, с осколочными ранениями его госпитализировали. Обломки беспилотников нашли на двух улицах.

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что дроны «целили в гражданские объекты», один был сбит над джанкойским техникумом, остальные — над жилыми районами. Зампред Крыма Игорь Михайличенко также рассказал, что в общежитии колледжа выбиты стекла, студентов эвакуировали. В техникуме на время проведения ремонта отменили занятия.

В каждом дроне были шрапнель и взрывчатка, отметил Крючков.