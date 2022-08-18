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Губернатор Белгородской области сообщил о минах в приграничных районах

Мина ПФМ-1 &laquo;Лепесток&raquo;, архивное фото
Мина ПФМ-1 «Лепесток», архивное фото (Фото: Александр Река / ТАСС)

В Белгородской области найдены мины ПФМ-1 «Лепесток», заминирована оказалась территория Шебекинского городского округа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во время прямого эфира «ВКонтакте». Мины там были найдены после нескольких обстрелов со стороны Украины.

«Лепестки» были разбросаны в большом количестве и на большом расстоянии, сейчас предпринимаются все меры для того, чтобы убрать все», — рассказал он. По его словам, из-за сохраняющейся опасности возврат эвакуированных жителей туда невозможен.

«Лепесток» — противопехотная мина, которая устанавливается на землю с помощью средств дистанционного минирования, в том числе РСЗО. Производилась в СССР и состояла на вооружении в армии России, Украины и Белоруссии. Советские, а затем российские войска применяли ее во время войн в Афганистане и Чечне. Масса взрывчатого вещества — около 40 грамм.

Материал дополняется.

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