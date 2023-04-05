У пилота упавшего в Брянской области украинского самолета нашли автомат

У пилота потерпевшего крушение украинского самолета в Брянской области обнаружили автомат и бронежилет, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.

Как рассказал собеседник агентства, предположительно, пилота в полете «вели» по средствам связи, а второго самолета не было.

Вечером 5 апреля в районе населенного пункта Бутовск Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет. По данным телеграм-канала SHOT, пилоту пришлось совершить аварийную посадку после того, как в самолет попали из стрелкового оружия.

Телеграм-канал Baza опубликовал видео, на котором пожилой мужчина рассказывает, что выполнял задание за 50 тыс. грн (около 110 тыс. руб.): его самолет летел за другим, ведущим, и пилот должен был сделать фото по команде другого.

Мужчина уточнил, что он не военный, а гражданский летчик, и что он не знал, что прилетел в Россию. По его словам, с собой ему дали автомат и бронежилет «для защиты». По его словам, аварийная посадка произошла из-за сломавшегося винта, а оружие и бронежилет она закопал, чтобы не убили свои же члены теробороны.

Телеграм-канал Mash писал, что самолет украинского производителя «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица» направлялся к нефтепроводу «Дружба». Он проходит по территории Брянской области, в том числе через город Унеча, расположенный в 30 км к северу от Бутовска.