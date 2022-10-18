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Главы Брянской и Курской областей сообщили об обстрелах поселков

Богомаз и Старовойт сообщили об обстреле ВСУ поселков в Брянской и Курской областях
В Белгородской области повреждения получили два дома, в Курской — фасады нескольких домов

Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram Фото:gubernator_46 / Telegram

В Брянской области украинские силы обстреляли поселок Белая Березка в Трубчевском районе, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале.

В результате обстрела повреждены два дома, информации о пострадавших среди жителей нет. Белая Березка находится на границе с украинской Сумской областью.

Губернатор Курской области Роман Старовойт в телеграм-канале рассказал, что ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района. «В Гуево пострадал один из жилых частных домов и сарай. Есть повреждения крыш и фасадов нескольких домов в селе Гончаровке, по сути, окраины города Суджи», — пояснил он. По словам губернатора, один из домов «серьезно прошит» осколками, размер нанесенного ущерба уточняется.

18 октября населенные пункты Курской области уже обстреливали, речь шла о поселке Теткино и селе Попово-Лежачи на границе с Сумской областью Украины. Пострадала одна женщина, которой в лицо попали осколки. Местами из-за обстрела оказались перебиты провода, электроснабжение уже восстановили.

Старовойт также заявил, что в районе Теткино и Гордеевки, которые регулярно обстреливаются со стороны Украины, появились российские военные, они «ведут ответный огонь по выявленным позициям украинских войск».

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 18 октября сообщил об обстреле территории железнодорожной станции и нескольких сел Грайворонского городского округа.

Приграничные Курская, Брянская, а также Белгородская области регулярно оказываются под обстрелами. 13 октября над Белгородом сработала ПВО, из-за падения осколков сбитой украинской ракеты получил повреждения многоэтажный дом. Никто не пострадал.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Военная операция на Украине обстрел Роман Старовойт Александр Богомаз Курская область Брянская область
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