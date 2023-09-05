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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о пресечении атаки дронов на Москву

Мэр Собянин: над Калужской и Московской областями сбиты дроны
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Беспилотники были запущены для атаки Москвы, их сбили над Калужской и Московской областями. Предварительно, никто не пострадал, поврежден бытовой объект
Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Михаил Киреев / РИА Новости)

Российские военные с помощью средств ПВО сбили дроны над Калужской областью и в Истринском районе Подмосковья, аппараты пытались осуществить атаку на Москву. Об этом сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он.

Позднее Собянин уточнил, что поврежден бытовой объект.

Украинский дрон самолетного типа сбили над Калужской областью около 03:00 мск, отчиталось Минобороны России. О том, во сколько был сбит БПЛА над Подмосковьем, ведомство не уточнило.

Ночью московские аэропорты задержали или отменили многие рейсы. К 4:30 мск во Внуково было задержано 15 рейсов и еще три отменили, в Домодедово задержали два рейса, в Шереметьево — один, следует из данных «Яндекс.Расписаний», предоставленных аэропортами.

Об атаках БПЛА руководители регионов России стали сообщать посла начала военной операции на Украине. Накануне ночью, 4 сентября, в аэропортах Москвы задержали или отменили 31 рейс. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что под Москвой, рядом с Люберцами, был сбит очередной беспилотник, никто не пострадал.

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На Украине разработана программа «Армия беспилотников», ее цель — компенсировать нехватку воздушной и артиллерийской мощи. Программу курирует Минцифры Украины. В ее рамках за год подготовили свыше 10 тыс. операторов БПЛА, еще столько же планировалось подготовить за следующие полгода. В начале августа Киев пообещал больше атак беспилотников.

Собянин сообщил о пресечении атаки дронов на Москву
Собянин сообщил о пресечении атаки дронов на Москву

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Собянин Калужская область Москва дроны беспилотники Истринский район Подмосковье
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