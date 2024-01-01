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Военная операция на Украине ,  
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В белгородском поселке Красное снаряд попал на территорию школы

Белгородский губернатор Гладков: при обстреле поселка Красное выбило окна школы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Под обстрел со стороны Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В одном частном жилом доме пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал на территорию школы: взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания. Пострадавших, по словам Гладкова, нет.

Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последний раз поселок Красное попадал под удар 31 декабря 2023 года. Тогда в населенном пункте зафиксировали четыре прилета минометных снарядов.

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Фото:Антон Вергун / РИА Новости

В результате обстрела погиб один местный житель, ранения получила продавец магазина. Также были повреждены магазин и линия электропередачи.

В тот же день в Шебекинском округе ВСУ выпустили шесть минометных снарядов по городу Шебекино, по селу Новая Таволжанка — 12 снарядов, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь соответственно, рассказывал Гладков. В этих населенных пунктах разрушений и пострадавших не было.

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Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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