В белгородском поселке Красное снаряд попал на территорию школы

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Под обстрел со стороны Украины попал поселок Красное Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В одном частном жилом доме пробита крыша, поврежден фасад и выбиты окна. Кроме того, один снаряд попал на территорию школы: взрывной волной выбиты окна и поврежден фасад здания. Пострадавших, по словам Гладкова, нет.

Белгородская область с начала российской военной операции на Украине регулярно попадает под обстрелы и подвергается атакам беспилотников. В последний раз поселок Красное попадал под удар 31 декабря 2023 года. Тогда в населенном пункте зафиксировали четыре прилета минометных снарядов.

В результате обстрела погиб один местный житель, ранения получила продавец магазина. Также были повреждены магазин и линия электропередачи.

В тот же день в Шебекинском округе ВСУ выпустили шесть минометных снарядов по городу Шебекино, по селу Новая Таволжанка — 12 снарядов, по селу Муром — два, по селу Середа и хутору Мухин — шесть и семь соответственно, рассказывал Гладков. В этих населенных пунктах разрушений и пострадавших не было.