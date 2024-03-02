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Военная операция на Украине ,  
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Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области

Губернатор Богомаз: дрон ВСУ атаковал следователей в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Четыре сотрудника СК пострадали в результате взрыва устройства, сброшенного с БПЛА в приграничном районе. Двое ранены, остальные контужены. Ведомство пообещало установить личности причастных к этому служащих ВСУ
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Следователи пострадали из-за взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.

Сотрудники СК находились в приграничной зоне и занимались следственными действиями «на месте происшествия» в Стародубском округе. Следователь и следователь-криминалист ранены, еще двое сотрудников ведомства получили контузию. Сейчас они находятся у врачей.

СК пообещал установить личности украинских военнослужащих, причастных к атаке, и дать правовую оценку.

Сообщения об ударах дронов или обстрелах по территории Брянской области стали появляться после начала Россией военной операции на Украине. В частности, в конце прошлого месяца под обстрел попали поселки Белая Березка и Суземка, трое мирных жителей получили ранения.

Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области
Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области

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Брянская область Александр Богомаз дроны беспилотники Следственный комитет
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Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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