Украинский дрон атаковал следователей в Брянской области
Следователи пострадали из-за взрыва устройства, сброшенного с украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале брянский губернатор Александр Богомаз.
Сотрудники СК находились в приграничной зоне и занимались следственными действиями «на месте происшествия» в Стародубском округе. Следователь и следователь-криминалист ранены, еще двое сотрудников ведомства получили контузию. Сейчас они находятся у врачей.
СК пообещал установить личности украинских военнослужащих, причастных к атаке, и дать правовую оценку.
Сообщения об ударах дронов или обстрелах по территории Брянской области стали появляться после начала Россией военной операции на Украине. В частности, в конце прошлого месяца под обстрел попали поселки Белая Березка и Суземка, трое мирных жителей получили ранения.
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