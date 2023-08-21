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Атаки беспилотников на Москву ,  
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В Одинцовском районе Подмосковья упал беспилотник

Минобороны: беспилотник потерпел крушение в Одинцовском районе Подмосковья
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в поселке западнее Одинцова. Дроны пытаются атаковать Москву четвертые сутки подряд

В Одинцовском районе Московской области потерпел крушение беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 6:50. Дрон упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово. Пострадавших нет.

Из данных онлайн-табло аэропортов столицы следует, что в это время были задержаны рейсы. Во Внуково задержаны рейсы вылетом с 7:00 до 8:00, несколько рейсов перенаправлено в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Домодедово и Жуковский. В Шереметьево несколько рейсов также направили в Нижний Новгород, часть рейсов с 7:00 до 8:00 задержана.

Во Внуково и Домодедово РБК подтвердили, что в целях безопасности в них были введены временные ограничения на прием и вылет примерно с 6:25. В Жуковском рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным Baza, во всех аэропортах столицы объявляли режим «Ковер». Это происходит, например, при появлении неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники Вооруженных сил России по воздушному судну-нарушителю. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район, где объявлен «Ковер».

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Дроны пытаются атаковать столичный регион четвертые сутки подряд.

  • Накануне, 20 августа, Минобороны сообщало, что дрон около 4:00 обнаружили над территорией Ступинского района Московской области. Его также подавили силами РЭБ, он упал в безлюдном районе.
  • 19 августа беспилотник после обнаружения средствами ПВО и подавления силами РЭБ упал у деревни Путилково городского округа Красногорск, заявляли в военном ведомстве.
  • 18 августа ночью обломки дрона после уничтожения его силами ПВО упали в районе Экспоцентра на Краснопресненской набережной, сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Пострадавших и разрушений не было, отмечало Минобороны.
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Лилия Пашкова Лилия Пашкова, Артём Кореняко Артём Кореняко
Московская область беспилотники Минобороны
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