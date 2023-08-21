В Одинцовском районе Подмосковья упал беспилотник

Беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), он упал в поселке западнее Одинцова. Дроны пытаются атаковать Москву четвертые сутки подряд

В Одинцовском районе Московской области потерпел крушение беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны.

«Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был обнаружен над территорией Московской области и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы», — сказано в сообщении.

Инцидент произошел около 6:50. Дрон упал в районе поселка Покровское, он находится примерно в 25 км по прямой к западу от Одинцово. Пострадавших нет.

Из данных онлайн-табло аэропортов столицы следует, что в это время были задержаны рейсы. Во Внуково задержаны рейсы вылетом с 7:00 до 8:00, несколько рейсов перенаправлено в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Домодедово и Жуковский. В Шереметьево несколько рейсов также направили в Нижний Новгород, часть рейсов с 7:00 до 8:00 задержана.

Во Внуково и Домодедово РБК подтвердили, что в целях безопасности в них были введены временные ограничения на прием и вылет примерно с 6:25. В Жуковском рассказали, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным Baza, во всех аэропортах столицы объявляли режим «Ковер». Это происходит, например, при появлении неопознанных летательных объектов и применении оружия и боевой техники Вооруженных сил России по воздушному судну-нарушителю. Во время его действия вся авиация, кроме военной и поисково-спасательной, должна совершить немедленную посадку или покинуть район, где объявлен «Ковер».

Дроны пытаются атаковать столичный регион четвертые сутки подряд.