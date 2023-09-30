Минобороны сообщило об уничтожении 9 снарядов над Белгородской областью

ВСУ попытались совершить атаку с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган», заявили в ведомстве

Силы ПВО сбили над Белгородской областью девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган», сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Ночью 30 сентября около 3:45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением девяти снарядов», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале о срабатывании системы ПВО над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, на подлете к городу были поражены воздушные цели. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.

28 сентября военное ведомство трижды сообщало об уничтожении дронов над Белгородской областью за день. Первый был сбит около 13:00 мск, второй — около 17:00 мск, а третий — около 21:00 мск.

25 сентября над регионом силы ПВО уничтожили семь беспилотников, заявляли в министерстве. Губернатор уточнял, что дроны были сбиты над Грайворонским городским округом, он называл произошедшее «массированной атакой».