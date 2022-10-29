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При атаке на Севастополь повредили морской тральщик «Иван Голубец»

Минобороны: при атаке на Севастополь повреждение получил морской тральщик «Иван Голубец»
Подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки
Морской тральщик &laquo;Иван Голубец&raquo;
Морской тральщик «Иван Голубец» (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и боносетевое заграждение в бухте Южная. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, в атаке на Севастополь были задействованы девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.

«В ходе отражения террористической атаки на внешнем рейде Севастополя применением корабельного оружия и морской авиации Черноморского флота уничтожено четыре морских беспилотных аппаратов, еще три аппарата уничтожены на внутреннем рейде», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что подвергшиеся террористической атаке корабли были задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках зерновой сделки.

За подготовкой теракта и обучением военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций стояли британские специалисты, которые находятся в городе Очаков Николаевской области Украины, отметили в министерстве.

Корабли Черноморского флота в течение нескольких часов отбивали атаку беспилотников в Севастопольской бухте утром 29 октября. В результате все беспилотные летательные аппараты были сбиты.

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В ходе атаки никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не получили повреждения. Тем не менее в расположенном рядом с акваторией общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа от громкого звука лопнуло оконное стекло.

Позднее местные власти сообщили о перекрытии водного пространства у входа в бухту (рейд), движение катеров и паромов через нее временно приостановлено. Также гражданам закрыли доступ к трансляциям с камер видеонаблюдения.

Накануне Развожаев продлил действие в Севастополе режима желтого уровня террористической опасности еще на две недели — до 12 ноября. В Крыму аналогичный режим продлили до 7 ноября.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Севастополь атака беспилотники
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