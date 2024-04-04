Минобороны сообщило об уничтожении восьми дронов над Курской областью

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Семь беспилотников Вооруженных сил Украины уничтожили и один перехватили над Курской областью, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — говорится в сообщении. О перехвате и уничтожении БПЛА в ведомстве сообщили в 22:33 мск. Ранее, в 21:30, Минобороны заявило об уничтожении двух дронов над регионом.

В результате атаки одного из БПЛА в районе городского Центрального рынка Курска начался пожар. Губернатор области Роман Старовойт сообщил в телеграм-канале, что пострадавших в результате возгорания нет.

Позднее Старовойт сообщил, что в Областном центре развития творчества детей и юношества в Курске начался пожар. Пострадавших в результате возгорания нет, огонь локализован подчеркнул он.

Курская область регулярно попадает под обстрелы со стороны ВСУ, в регионе фиксируют атаки дронов.

В частности, 2 апреля в области перехватили два БПЛА. За пять минут до уничтожения аппаратов в области объявили опасность атаки дронов.



