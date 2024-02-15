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Военная операция на Украине ,  
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В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона

Старовойт: в Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона
Сюжет
Военная операция на Украине
Губернатор Старовойт сообщил о возгорании на нефтебазе в Курской области после атаки дрона. По его словам, на месте работают пожарные, никто не пострадал. Baza пишет, что горит резервуар объемом 100 тонн
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Нефтебаза загорелась в Курской области после атаки украинского беспилотника, предварительно, никто не пострадал, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет. Все спецслужбы в данный момент работают на месте. Прошу сохранять спокойствие», — написал он.

По данным Baza, горит резервуар объемом 100 тонн. «Осторожно, новости» пишут, что нефтебаза находится в районе деревни Полевая. Местные жители рассказали телеграм-каналу, что перед взрывам в пабликах писали о взрывах в воздухе.

Согласно данным РБК Компании, численность персонала ООО «Нефтебаза Полевая» (единственная нефтебаза, зарегистрированная в деревне) — девять человек. Сама ООО была зарегистрирована в 2017 году с уставным капиталом в 9,4 млн руб. Выручка компании за 2022 год составила 36,5 млн руб., чистая прибыль — 3,3 млн руб.

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Фото:Юрий Золотарев / Global Look Press

С начала российской военной операции на Украине власти Курской области в числе прочих приграничных регионов регулярно сообщают об атаках с украинской стороны. В области действуют средний уровень реагирования и бессрочный высокий уровень террористической опасности. В июне Старовойт уже сообщал об атаке украинского дрона на одну из нефтебаз в регионе, однако тогда беспилотник рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких разрушений на объекте.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Курская область нефтебаза Роман Старовойт беспилотники Военная операция на Украине
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