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Военная операция на Украине ,  
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Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка

Старовойт: курское село Коровяковка ночью атаковали два дрона-камикадзе
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Село Коровяковка Глушковского района Курской области ночью атаковали два дрона-камикадзе, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получили четыре личных автомобиля и четыре домовладения. В последних, по словам Старовойта, были пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы. Также были разрушены хозяйственные постройки.

Село Коровяковка находится чуть более чем в 5 км к северу от границы России с Сумской областью Украины.

Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram
Фото: gubernator_46/ Telegram

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Ночью и утром 5 апреля, по данным Минобороны, над Курской, Ростовской, Саратовской, Белгородской областями и Краснодарским краем были сбиты 53 дрона.

Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка
Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка

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Роман Старовойт Курская область беспилотники
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Роман Старовойт

губернатор Курской области
20 января 1972 года
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