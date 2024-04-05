Старовойт сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Коровяковка
Село Коровяковка Глушковского района Курской области ночью атаковали два дрона-камикадзе, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.
В результате атаки никто не пострадал, однако повреждения получили четыре личных автомобиля и четыре домовладения. В последних, по словам Старовойта, были пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы. Также были разрушены хозяйственные постройки.
Село Коровяковка находится чуть более чем в 5 км к северу от границы России с Сумской областью Украины.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников с начала военной операции. Ночью и утром 5 апреля, по данным Минобороны, над Курской, Ростовской, Саратовской, Белгородской областями и Краснодарским краем были сбиты 53 дрона.
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