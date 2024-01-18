Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при перехвате дрона над Ленобластью

Беглов сообщил об отсутствии пострадавших при отражении атаки дрона

При «инциденте, произошедшем в Ленинградской области», никто не пострадал, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия», — написал он.

В ночь на 18 января Минобороны отчиталось о перехвате дрона над регионом впервые с начала военных действий на Украине.

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