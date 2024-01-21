Развожаев сообщил о поражении воздушной цели над акваторией Севастополя
Средства ПВО сбили воздушную цель над акваторией, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении.
Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие.
Об уничтожении ракет, запущенных в направлении Крымского полуострова, сообщал в телеграм-канале также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове», — написал он.
После начала военной операции на Украине Севастополь, как и другие города Крымского полуострова, неоднократно подвергался обстрелам. 4 января Севастополь обстреляли большим числом воздушных целей. Развожаев назвал ту атаку самой массированной за последнее время.
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