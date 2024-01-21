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Военная операция на Украине ,  
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Развожаев сообщил о поражении воздушной цели над акваторией Севастополя

Губернатор Севастополя Развожаев: силы ПВО сбили воздушную цель над акваторией
Сюжет
Военная операция на Украине
Севастополь
Севастополь (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Средства ПВО сбили воздушную цель над акваторией, сообщил в телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительной информации, силы ПВО уже сбили воздушную цель над акваторией. Все службы приведены в состояние боевой готовности», — говорится в сообщении.

Он также написал, что спасательная служба города не зафиксировала повреждений инфраструктуры, и попросил сохранять спокойствие.

Об уничтожении ракет, запущенных в направлении Крымского полуострова, сообщал в телеграм-канале также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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Политика
Севастополь

«Над Геническим округом ПВО сбила две вражеские ракеты, нацеленные на Крым. Ракетная опасность не отменена, зенитчики наготове», — написал он.

После начала военной операции на Украине Севастополь, как и другие города Крымского полуострова, неоднократно подвергался обстрелам. 4 января Севастополь обстреляли большим числом воздушных целей. Развожаев назвал ту атаку самой массированной за последнее время.

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Теги
Севастополь Михаил Развожаев атака ПВО
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