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В Тульской области на логистический центр упал беспилотник

В Узловском районе Тульской области на логистический центр упал беспилотник
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Военная операция на Украине
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Атаки беспилотников на Москву
Пострадавших и значительных повреждений нет, заверили тульские власти. Всего за прошедшую ночь атаки дронов затронули четыре региона
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

В Узловском районе Тульской области беспилотник упал на территории Логистического центра № 1, сообщили в министерстве по региональной безопасности.

«По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет. Причины происшествия устанавливаются», — отметили там.

Baza пишет, что дрон пытался атаковать резервуары на территории центра, инцидент произошел около 4:00. Беспилотник подавили силами радиоэлектронной борьбы.

По данным «РБК Компаний», федеральное государственное казенное учреждение «Логистический центр № 1» находится на западе города Узловая, в квартале «5-я Пятилетка», на ул. Новая. Недалеко проходит трасса М-4, следует из данных «Яндекс.Карт».

Mash отмечает, что дрон упал «в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз» — эти предприятия находятся севернее Логистического центра, в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая».

Прошедшей ночью еще в трех российских регионах произошли атаки беспилотников. В соседней Орловской области дрон упал на нежилой объект в Железнодорожном районе столицы региона, сообщил губернатор Андрей Клычков. В МЧС сообщили «Известиям», что из-за падения дрона была повреждена нефтебаза, там произошло возгорание.

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Два беспилотника сбили в Подмосковье: один — в Истринском районе, другой, по сообщению Минобороны, в Раменском. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что второй дрон сбили в Домодедовском районе. Они находятся рядом.

Еще шесть БПЛА уничтожили в Крыму — два у западного побережья полуострова, еще четыре — у северо-западного и восточного, отчиталось Минобороны.

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