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Военная операция на Украине ,  
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В Севастополе сбили беспилотник над морем в районе Бельбека

Губернатор Развожаев: над морем в районе Бельбека в Севастополе сбили дрон
Сюжет
Военная операция на Украине

Над морем в Севастополе система противовоздушной обороны сбила один беспилотник, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале.

«По предварительной информации, силы ПВО сбили БПЛА над акваторией в районе Бельбека», — говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что повреждений инфраструктуры на данный момент нет, а все службы были приведены в состояние боевой готовности. Он также попросил жителей города не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.

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После начала российской военной операции Севастополь, как и другие города Крыма, регулярно подвергается атакам со стороны Украины с применением беспилотников.

Так, 21 января над акваторией вблизи города силы ПВО перехватили воздушную цель. В Севастополе тогда действовал сигнал воздушной тревоги. 28 декабря 2023 года над акваторией вблизи города был сбит дрон, повреждений инфраструктуры не было. 15 декабря над территорией Крымского полуострова уничтожили 26 дронов.

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