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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор Саратовской области сообщил об уничтожении дрона в Энгельсе

Губернатор Бусаргин: в Энгельсе Саратовской области уничтожен беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате падения обломков нет, уточнил Роман Бусаргин. В прошлый раз город подвергся атаке дронов в марте

Беспилотник уничтожен в Энгельсе Саратовской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры при падении обломков, предварительно, нет», — написал он.

Город Энгельс расположен на левом берегу Волгоградского водохранилища, при впадении в него реки Саратовки, напротив Саратова. Поблизости находится авиабаза ВКС России «Энгельс-2», на которой ранее базировались самолеты дальней авиации России.

Саратовская область не граничит с Украиной. Ее соседи — Волгоградская, Воронежская, Тамбовская, Пензенская, Самарская, Ульяновская и Оренбургская области, а также Казахстан.

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Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Энгельс не первый раз подвергается атакам беспилотников. Губернатор в прошлый раз сообщал об уничтожении над городом дронов 20 марта. 10 января БПЛА был сбит также над территорией Энгельсского района.

В декабре беспилотники перехватили на подлете к аэродромам «Энгельс» в Саратовской области и «Дягилево» в Рязанской области, заявляли в Минобороны. Трое военнослужащих технического состава погибли, сообщало ведомство, не уточнив, на каком именно аэродроме. Еще четверо получили ранения. Обломками упавших дронов была повреждена обшивка корпуса двух самолетов. Российские военные в ответ нанесли массированный удар по системе военного управления и связанным с ней объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины, отчиталось тогда министерство.

Губернатор Саратовской области сообщил об уничтожении дрона в Энгельсе
Губернатор Саратовской области сообщил об уничтожении дрона в Энгельсе

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Елена Чернышова
Роман Бусаргин Энгельс Саратовская область беспилотники
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