Губернатор сообщил о падении дрона в Орле

Губернатор Клычков: в Орле на нежилой объект упал беспилотник, пострадавших нет

Не нежилой объект в Железнодорожном районе Орла упал дрон, предварительно, пострадавших нет, сообщил Клычков. Сообщается о возгорании на нефтебазе в городе. Собянин говорил, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата дронов

В Орле на нежилой объект в Железнодорожном районе упал беспилотник, сообщил губернатор области Андрей Клычков.

«Сегодня примерно в 3:50 на территории города Орла произошло падение беспилотного летательного аппарата. Он упал на нежилой объект в Железнодорожном районе. Место происшествия оцеплено, специальные службы проводят необходимые мероприятия, ситуация находится под полным контролем. По предварительным данным, пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

В МЧС сообщили «Известиям», что в Орле загорелась нефтебаза. В телеграм-канале издание со ссылкой на ведомство пишет, что нефтебаза была повреждена в результате падения дрона, которым ВСУ пытались атаковать Орловскую область.

Телеграм-каналы Baza и SHOT сообщили, что повреждения получил резервуар с топливом, предварительно, пострадавших нет. Mash опубликовал видео пожара, который виден издалека.

Телеграм-канал Astra пишет, что возгорание потушили. По предварительным данным, горел один из резервуаров на Семинарской улице, сообщил канал.

Это уже пятое сообщение об атаке беспилотников на российские территории за ночь. Минобороны отчиталось об уничтожении двух дронов самолетного типа у западного побережья Крыма в 1:15 мск, позднее добавив, что с 1:45 по 2:20 над восточным и северо-западным побережьями сбили еще четыре беспилотника.

Кроме того, дважды о сбитых беспилотниках в Подмосковье сообщал мэр Москвы Сергей Собянин: сначала дрон сбили в Истринском районе, затем в Раменском. В обоих случаях разрушений и пострадавших, по предварительным данным, не было, уточнял он.

Минобороны подтвердило уничтожение БПЛА над Истринским районом в 1:45 мск и отчиталось о сбитом дроне в Домодедовском районе Московской области. Городской округ Домодедово граничит с Раменским районом.

В столичных аэропортах задерживались почти 30 рейсов, был объявлен план «Ковер», который применяется при незаконном нарушении границы и появлении в воздухе неопознанных объектов.

В конце августа Собянин рассказал, что в Орле обустраивают аэропорт для перехвата летящих на Москву дронов.