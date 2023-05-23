Атака диверсантов на Белгородскую область. Как развивались события

Атака на Белгородскую область началась 22 мая в шесть утра с массированного обстрела приграничного Грайворона и приграничного пункта. РБК восстановил хронологию случившегося

В атаке диверсионно-разведывательной группы ВСУ на Белгородскую область и городской округ Грайворон приняли участие десять единиц бронетехники и группа пехоты ВСУ неустановленной численности. Как развивались события рассказали РБК источники в региональном управлении МВД и в территориальном отделе полиции.

Атака ВСУ на Белгородскую область началась в 6:00 мск 22 мая . С этого момента и до 11 утра велся массированный обстрел города Грайворон. В 11:30 украинские танки обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», после чего танковое подразделение вернулось на территорию Украины.

. С этого момента и до 11 утра велся массированный обстрел города Грайворон. В украинские танки обстреляли пограничный пункт пропуска «Грайворон», после чего танковое подразделение вернулось на территорию Украины. В 11:40 со стороны Украины из РСЗО обстреляли территорию воинской части, расположенной более чем в 10 км от границы.

со стороны Украины из РСЗО обстреляли территорию воинской части, расположенной более чем в 10 км от границы. В 12:00 ВСУ начали обстрел села Козинка, Грайворонского городского округа. По селу выпустили около 60 мин калибра 120 мм и столько же ракет из РСЗО. После этого в населенный пункт зашли десять единиц бронетехники и пехота.

ВСУ начали обстрел села Козинка, Грайворонского городского округа. По селу выпустили около 60 мин калибра 120 мм и столько же ракет из РСЗО. После этого в населенный пункт зашли десять единиц бронетехники и пехота. Спустя час, в 13:30 , на территории приграничных районов Белгородской области был введен сигнал «Граница», а в территориальных органах МВД России — сигнал «Крепость» (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск).

, на территории приграничных районов Белгородской области был введен сигнал «Граница», а в территориальных органах МВД России — сигнал «Крепость» (сбор личного состава, привлекаемого к пресечению захвата собственных объектов органов внутренних дел и внутренних войск). В это же время начал заседание оперативный штаб области. В 14:10 штаб принял решение о введении в действие плана «Эдельвейс» — сбор личного состава, выделенного в состав группировки сил и средств оперативного штаба.

штаб принял решение о введении в действие плана «Эдельвейс» — сбор личного состава, выделенного в состав группировки сил и средств оперативного штаба. Тем временем подразделения Минобороны и Росгвардии блокировали села Козинка и Глотово.

В 16:30 Украина вновь обстреляла приграничные территории. На этот раз три ракеты из РСЗО выпустили по зданию администрации Грайворона. Здание было разрушено, два человека оказались ранены, в том числе замглавы администрации городского округа.

Украина вновь обстреляла приграничные территории. На этот раз три ракеты из РСЗО выпустили по зданию администрации Грайворона. Здание было разрушено, два человека оказались ранены, в том числе замглавы администрации городского округа. В 19:15 силы ВСУ удалось из села Глотово вытеснили в район Козинки.

Утром 23 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что зачистка территории Грайворонского городского округа, куда входят в том числе села Козинка и Глотово продолжается и местным жителям не рекомендуется возвращаться в дома. При эвакуации населения, сообщил губернатор, умерла женщина 1941 года рождения. Кроме того, в селе Глотово были ранены мужчина и женщина, они госпитализированы.

Как сообщил губернатор, за прошедшие сутки Белгородский район был обстрелян 15 раз, в селе Никольское был сбит беспилотник, по селу Журавлевка велся артиллерийский огонь, было выпущено 14 снарядов. Пострадавших нет.

Борисовский район попал трижды под обстрел. С беспилотников были сброшены два взрывных устройства. Пострадавших нет.

Село Старый Хутор Валуйского городского округа попало под минометный обстрел, всего было выпущено 5 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

Под обстрелом с утра 23 мая в Грайворонском городском округе находятся Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка. Огонь ведется из РСЗО, минометов, ведутся атаки беспилотников.

В результате в Грайворонском городском округе ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домах и три машины. 14 населенных пунктов остались без света.

Шебекинский городской округ был обстрелян 25 раз. Пострадавших нет, однако повреждения получили частные дома.

СК возбудил уголовное дело из-за нападения ВСУ на Белгородскую область. Дело возбуждено по шести статьям: ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

В Кремле, комментируя события в Белгородской области, заявили, что Киев намерен таким образом отвлечь внимание от ситуации на бахмутовском направлении и «минимизировать эффект» от потери Артемовска (о его взятии Минобороны сообщило 21 мая).