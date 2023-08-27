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Орловский губернатор сообщил об упавшем дроне возле деревни Маслово

Орловский губернатор Клычков: возле деревни Маслово обнаружен упавший дрон, он обезврежен
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Военная операция на Украине
Вечером 26 августа в поле возле деревни Маслово Орловской области обнаружили упавший дрон, его обезвредили средствами РЭБ, сообщил Клычков. Он заверил, что опасности для жителей нет. SHOT писал, что дрон был со взрывчаткой
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

В поле неподалеку от деревни Маслово Сосковского района Орловской области вечером 26 августа обнаружили упавший беспилотник, его обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Место падения оперативно оцеплено, правоохранительные органы проводят необходимый комплекс мероприятий. Никакой опасности для жителей региона нет, ситуация находится под контролем», — заявил он.

Ранее телеграм-канал SHOT написал, что в поле в 1,5 км от Маслово нашли беспилотник с взрывным устройством.

В ночь на 6 августа в Знаменском районе Орловской области был сбит беспилотник самолетного типа, сообщал Клычков, добавив, что в результате падения обломков пострадавших и разрушений не было.

По данным канала Mash, обломки дрона обнаружили в 170 км от границы, в деревне Слободка, они разбросаны в радиусе 3,5 км. Целью украинских военных был участок нефтепровода «Дружба» в области. Обломки упали в деревне, где никто не живет, отмечал канал.

Орловская область не граничит с Украиной, но после начала российской военной операции в этой стране власти регулярно сообщают об атаках в регионе. С октября прошлого года там действует режим повышенной готовности, который позволяет губернаторам проводить мероприятия по гражданской и территориальной обороне, а также по защите населения от чрезвычайных ситуаций. С середины января в регионе также запретили запускать беспилотники без специального разрешения.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Орловская область дроны Андрей Клычков
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