В Брянской области при атаке беспилотника пострадало здание военкомата
Украинский беспилотник атаковал Севский район Брянской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.
В результате повреждения получило здание районного военкомата. Пострадавших нет.
Севский район расположен на юго-востоке Брянской области, он граничит с Сумской областью Украины.
После начала российской спецоперации на Украине власти приграничных российских регионов не раз сообщали об обстрелах населенных пунктов. В Брянской области под удар попадали села Кистер, Курковичи, поселки Белая Березка, Климово и нефтепровод «Дружба».
В области действует бессрочный желтый (высокий) уровень террористической опасности, губернатор ввел его в начале февраля. Также в регионе установлен средний уровень реагирования.