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Развожаев сообщил о сбитых дронах над Севастополем и Крымом

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем беспилотник, еще один — над Крымом
Михаил Развожаев заявил, что один дрон уничтожили при подлете к Севастопольской бухте, другой — над территорией Крыма. По словам губернатора, «сейчас в городе тихо»
Михаил Развозжаев
Михаил Развозжаев (Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС)

Силы ПВО сбили беспилотник, который пытался подлететь к Севастопольской бухте, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Еще один дрон был сбит над территорией Крыма. Ранее об этом говорил и глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам Развожаева, «сейчас в городе тихо», но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности. Несколько часов назад он сообщил об отражении атаки дронов силами флота и ПВО.

После начала военных действий на Украине власти Севастополя не раз сообщали об атаках дронов. Самая массированная произошла в октябре прошлого года; по данным Минобороны, повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец» и заграждение в бухте Южной.

В ночь на 24 апреля Развожаев сообщал, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде. Позднее он уточнил, что один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны, а второй взорвался сам. По его словам, в четырех жилых домах выбило стекла. Глава города подчеркнул, что в бухту Стрелецкую беспилотник не заходил.

Несколько дней спустя дрон нанес удар по нефтебазе в Казачьей бухте. По словам Развожаева, еще один беспилотник сбили силы флота из стрелкового оружия. В результате атаки возник пожар, огонь охватил 1 тыс. кв. м.

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