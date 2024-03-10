Старовойт сообщил о падении дрона и пожаре на нефтебазе
Украинский дрон упал Курске и загорелся на территории нефтебазы, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в городе работает ПВО.
«На месте происшествия работают пожарные команды и оперативные службы», — написал он в телеграм-канале.
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