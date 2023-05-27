ФСБ назвала число обстрелов территории России с начала спецоперации

ФСБ: Украина обстреляла территорию России более 2 тыс. раз с начала спецоперации

Российская территория с начала спецоперации более 2 тыс. раз подвергалась обстрелам со стороны Украины. Об этом в интервью ТАСС заявил первый заместитель директора — руководитель Погранслужбы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.

Кулишов пояснил, что имеет ввиду удары по объектам военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в регионах, граничащих с Украиной, в том числе обстрелы с помощью беспилотников.

«С февраля 2022 года нами зафиксировано свыше 2 тысяч таких случаев», — сообщил он.

ФСБ отчиталась о росте числа обстрелов приграничных регионов — Брянской, Курской и Белгородской областей — в октябре прошлого года. Об обстрелах в Брянской, Курской и Белгородской областях регулярно сообщают местные власти. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

В последние месяцы Украина получила ракеты большей дальности. В частности, в мае Великобритания объявила о передаче Киеву крылатых ракет Storm Shadow. По данным производителя эти ракеты имеют дальность полета более 250 км, в то время как снаряды для HIMARS, которые ранее поставляли Киеву США, могут пролететь около 80 км. 15 мая Минобороны впервые отчиталось о перехвате такой ракеты. Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщало, что Украина использовала по две Storm Shadow для удара по Луганску 12 и 15 мая.

Источник CNN утверждал, что Киев обязался не бить снарядами по территории России, однако власти Украины не признают присоединение к ней Крыма и новых регионов.

В Кремле неоднократно критиковали поставки Украине западного оружия. Там подчеркивали, что передача вооружений только затянет конфликт, но не помешают достичь целей военной операции. К поставкам Украине Storm Shadow Москва отнеслась негативно. В Кремле заявили, что военным предстоит дать на это «адекватный ответ».