В Калужской области сбили седьмой за сутки дрон

Ночью ПВО сбила шесть дронов, которые пролетали над Калужской областью; позже на юго-западе региона обнаружили еще один беспилотник

Военнослужащие в машине управления сил ПВО (Фото: ТАСС)

Система ПВО обнаружила на юго-западе Калужской области еще один беспилотник, его сбили, написал в Telegram губернатор Владислав Шапша.

«Последствий для людей и инфраструктуры нет», — сказал он.

За несколько часов до этого глава региона сообщал, что ночью ПВО сбила шесть дронов, которые пытались пролететь через область, никто не пострадал. Минобороны России заявило о пресечении украинской атаки, не уточнив, что именно было ее целью.

В Калужской области сбили шесть беспилотников Политика

Шапша не говорил, откуда и в какую сторону летели беспилотники. На юге регион граничит с Брянской областью, а на севере — с Москвой и Московской областью. Столичный регион в конце июля — начале августа несколько раз атаковали дроны; во время двух последних беспилотники падали в «Москва-Сити», повреждения получила башня в IQ-квартале, где находится правительственный комплекс (Минцифры, Минэк и Минпромторг). Россия возложила ответственность за обе атаки на Украину.

Украинский президент Владимир Зеленский назвал атаки на «символические центры и военные базы» в России «абсолютно справедливым процессом». В Кремле после этого заявили, что Киев прибегает к нападениям на гражданские объекты из-за отсутствия успехов при контрнаступлении ВСУ, и назвали эти действия «актом отчаяния».