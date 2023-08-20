Старовойт: дрон врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске, пять человек ранены

Дрон врезался в здание железнодорожного вокзала в Курске

На крыше вокзала, куда врезался беспилотник, начался пожар. В результате от осколков стекол пять человек получили легкие ранения, сообщил губернатор Роман Старовойт

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Украинский дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего там произошел пожар, сообщил губернатор области Роман Старовойт в телеграм-канале.

В результате от осколков стекол пять человек получили легкие ранения.

«Подробности уточняю. Все оперативные службы находятся на месте», — написал он.

Курская область неоднократно подвергалась атакам беспилотников. 10 августа на подлете к Курску силами ПВО были сбиты два дрона, сообщал губернатор.

13 августа Минобороны отчиталось об уничтожении средствами ПВО украинского беспилотника над территорией Курской области. Почти одновременно силы ПВО поразили украинский дрон самолетного типа над Белгородской областью.