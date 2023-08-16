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Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Калужской областью

Минобороны: три украинских дрона уничтожены над Калужской областью
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Военная операция на Украине
Дроны сбили около 5:00, никто не пострадал, разрушений нет. Тремя днями ранее Минобороны отчиталось о трех сбитых аппаратах ВСУ за сутки
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Калужской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщило Минобороны России.

Аппараты сбили около 5:00 мск. «Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — подчеркнули в ведомстве.

Три дня назад, 13 августа, министерство в течение суток сообщило о пяти сбитых украинских беспилотниках. Первый аппарат военные сбили около 4:00 в Белгородской области, второй — около 11:00 в том же регионе, третий — около 11:30 в Курской области, четвертый — около 13:30 снова в Белгородской области, пятый — там же около 22:00 мск. Пострадавших и разрушений не было, отчитывалось ведомство.

Калужская область не граничит с Украиной, с границей ее разделяет Брянская область.

После начала военной операции на Украине приграничные с этим государством регионы подвергаются ударам беспилотников. В начале августа Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать Крым 20 беспилотниками, атаку отбили.
 

Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Калужской областью
Минобороны сообщило об уничтожении трех дронов ВСУ над Калужской областью

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны Калужская область дроны беспилотники
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