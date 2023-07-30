Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное
Москву, Подмосковье и Крым в ночь на 30 июля атаковали беспилотники
В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали столичный регион и Крым. Один сбили в Подмосковье, еще два были подавлены и упали на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс.
Что известно об атаке на Москву и Подмосковье
- В ночь на воскресенье, 30 июля Москва подверглась третьей за неделю атаке беспилотников. До этого утром 24 июля дроны ударили по двум нежилым зданиям в столице, а четыре дня спустя, 28-го июля, мэр города Сергей Собянин сообщил об отбитой атаке.
- Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположенной в IQ-квартале. В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг;
- По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажа здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей;
- Несколько минут спустя ТАСС сообщил, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Подмосковья. По данным 112, дроны сбили в Одинцово и Красногорске;
- Минобороны России сообщило, что атаку попыталась осуществить Украина. В ведомстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы и они упали на территории «Москва-Сити».
- По словам мэра Сергея Собянина, дроны при падении повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Собянин сообщил, что жертв и пострадавших нет. По данным ТАСС, ранения получил охранник в башне «Око-2».
- Из-за атаки дронов Внуково временно закрывали на вылет и прилет, а рейсы перенаправляли в другие столичные аэропорты (Домодедово и Шереметьево, судя по онлайн-табло, работали в штатном режиме). В столичном регионе также ограничили полеты воздушных судов.
Что известно об атаке на Крым
Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.
По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.