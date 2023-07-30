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Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное

Москву, Подмосковье и Крым в ночь на 30 июля атаковали беспилотники
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали столичный регион и Крым. Один сбили в Подмосковье, еще два были подавлены и упали на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс.

Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное
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Что известно об атаке на Москву и Подмосковье

  • В ночь на воскресенье, 30 июля Москва подверглась третьей за неделю атаке беспилотников. До этого утром 24 июля дроны ударили по двум нежилым зданиям в столице, а четыре дня спустя, 28-го июля, мэр города Сергей Собянин сообщил об отбитой атаке.
  • Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположенной в IQ-квартале. В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг;
  • По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажа здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей;
  • Несколько минут спустя ТАСС сообщил, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Подмосковья. По данным 112, дроны сбили в Одинцово и Красногорске;

Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное

  • Минобороны России сообщило, что атаку попыталась осуществить Украина. В ведомстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы и они упали на территории «Москва-Сити».
  • По словам мэра Сергея Собянина, дроны при падении повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Собянин сообщил, что жертв и пострадавших нет.  По данным ТАСС, ранения получил охранник в башне «Око-2». 
  • Из-за атаки дронов Внуково временно закрывали на вылет и прилет, а рейсы перенаправляли в другие столичные аэропорты (Домодедово и Шереметьево, судя по онлайн-табло, работали в штатном режиме). В столичном регионе также ограничили полеты воздушных судов. 

Что известно об атаке на Крым

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

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По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
беспилотники Москва Подмосковье Сергей Собянин Минобороны БПЛА Крым Военная операция на Украине Москва-Сити
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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