Атаки беспилотников в «Москва-Сити», Подмосковье и Крыму. Главное

Москву, Подмосковье и Крым в ночь на 30 июля атаковали беспилотники

В ночь на 30 июля украинские беспилотники атаковали столичный регион и Крым. Один сбили в Подмосковье, еще два были подавлены и упали на территории «Москва-Сити», где расположен правительственный комплекс.

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Что известно об атаке на Москву и Подмосковье

В ночь на воскресенье, 30 июля Москва подверглась третьей за неделю атаке беспилотников. До этого утром 24 июля дроны ударили по двум нежилым зданиям в столице, а четыре дня спустя, 28-го июля, мэр города Сергей Собянин сообщил об отбитой атаке.

Первые сообщения об атаке появились в 3:45. Телеграм-канал 112 написал, что дрон влетел в одну из башен в «Москва-Сити»; ТАСС написал о взрыве в здании по адресу Пресненская набережная, 10с2, расположенной в IQ-квартале. В этом квартале располагаются Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг;

По данным ТАСС, в результате взрыва на уровне пятого-шестого этажа здания «нарушено остекление». 112 передавал, что БПЛА врезался в районе шестого-седьмого этажей;

Несколько минут спустя ТАСС сообщил, что система ПВО отразила атаку двух беспилотников самолетного типа на западе Подмосковья. По данным 112, дроны сбили в Одинцово и Красногорске;

Минобороны России сообщило, что атаку попыталась осуществить Украина. В ведомстве заявили, что один дрон сбила система ПВО в Одинцовском районе Подмосковья; еще два подавили средства радиоэлектронной борьбы и они упали на территории «Москва-Сити».

По словам мэра Сергея Собянина, дроны при падении повредили фасады двух башен «Москва-Сити». Собянин сообщил, что жертв и пострадавших нет. По данным ТАСС, ранения получил охранник в башне «Око-2».

Из-за атаки дронов Внуково временно закрывали на вылет и прилет, а рейсы перенаправляли в другие столичные аэропорты (Домодедово и Шереметьево, судя по онлайн-табло, работали в штатном режиме). В столичном регионе также ограничили полеты воздушных судов.

Что известно об атаке на Крым

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать 25 беспилотниками самолетного типа объекты в Крыму. 16 БПЛА уничтожены ПВО, 9 подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, не достигнув цели они потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут.

По данным Минобороны, пострадавших и разрушений нет.