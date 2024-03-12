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Военная операция на Украине ,  
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Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле

Губернатор Клычков: дрон атаковал топливно-энергетический объект, начался пожар
Сюжет
Военная операция на Украине
Объект топливно-энергетического комплекса атакован дроном в Орле, никто не пострадал, возгорание пытаются локализовать, сообщил губернатор. Пожар в одном из резервуаров нефтехранилища тушат 60 человек при помощи пожарного поезда
Андрей Клычков
Андрей Клычков (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

В Орле атаке беспилотника подвергся объект топливно-энергетического комплекса, сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

«На месте работают специальные службы в целях локализации возгорания. Пострадавших нет. Прошу соблюдать бдительность», — написал глава региона.

По предварительным данным, дрон «ударился о резервуар с нефтепродуктами на нефтебазе в Орле, в результате чего тот загорелся», площадь пожара и объем горящей емкости уточняются, сообщило госагентство «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Загорелся один из резервуаров нефтехранилища из-за падения БПЛА, пожар тушат свыше 60 человек, «четыре высотных механизма» и пожарный поезд, сообщил ТАСС представитель пресс-службы правительства региона.

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Накануне, в ночь на 11 марта, беспилотники пытались нанести удар по объектам на территории Орловской области, один сбили, второй вдалось посадить, сообщал Клычков.

Месяц назад, 9 февраля, губернатор рассказывал о попытке четырех БПЛА атаковать объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области, их сбила система ПВО. Тогда никто не пострадал. Всего в ту ночь было перехвачено 19 беспилотников над четырьмя регионами России и акваторией Черного моря.

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Власти регионов России стали сообщать о сбитых дронах после начала военной операции на Украине. Их запрещено запускать в 68 субъектах страны. В ночь на 12 марта атаке подверглись Белгородская область — там дрон повредил линии электропередач, обесточены семь сел, еще по одному аппарату сбили над Курской и Тульской областями.

Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле
Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Орел Орловская область Андрей Клычков дроны беспилотники
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