В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

Инцидент произошел в районе села Бутовск, расположенного более чем в 60 км от границы с Украиной. Пилота самолета задержали

Фото: Martin Dziadek / imago-images.de / Global Look Press

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, его пилота задержали, сообщило погрануправление ФСБ.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В отношении пилота, который после крушения пытался скрыться, идет разбирательство, впоследствии будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Бутовск находится примерно в 60 км от границы с Украиной, в Клинцовском районе, севернее поселка Климово.

Телеграм-канал Mash опубликовал, предположительно, фотографию задержанного — на ней изображен пожилой мужчина. По данным канала, он прилетел на самолете украинского производителя «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица» и направлялся к нефтепроводу «Дружба». Он проходит по территории Брянской области, в том числе через город Унеча, расположенный в 30 км к северу от Бутовска.

Источник телеграм-канала SHOT рассказал, что А-22 был сбит из стрелкового оружия. Пилоту поврежденного самолета пришлось совершить аварийную посадку.

Ранее 5 апреля губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области и сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате пострадал один человек, разрушений не было.