В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 87,1 (+0,37) Инвестиции, 16:05 Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 79,5 (+0,14) Инвестиции, 16:05
Помощь ЕС и G7 полностью покрыла дефицит бюджета Украины на 2023 год Политика, 20:37
Российские пловцы не успеют попасть на ЧМ в случае допуска Спорт, 20:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:30
Путин поручил провести в 2024 году Всемирный фестиваль молодежи Общество, 20:19
Кадры пожара в здании Минобороны в центре Москвы Общество, 20:13
Антикоррупционное бюро Украины провело обыски в Харьковской ОВА Политика, 20:03
Высокий суд Лондона оправдал Дерипаску по иску о неуважении к суду Бизнес, 19:57
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Вторая ракетка России вылетела с турнира в США в стартовом матче Спорт, 19:53
В здании Минобороны в центре Москвы произошел пожар Общество, 19:49
Замглавы «Аэрофлота» смягчили наказание по делу о хищении Бизнес, 19:48
В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет Политика, 19:32
«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Авангард» в матче полуфинала КХЛ Спорт, 19:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:12
В РФС назвали очевидно сложной задачей возвращение на турниры УЕФА и ФИФА Спорт, 19:06
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Военная операция на Украине ,  
0 

В Брянской области упал украинский легкомоторный самолет

Погрануправление ФСБ: в Брянской области упал украинский легкомоторный самолет
Инцидент произошел в районе села Бутовск, расположенного более чем в 60 км от границы с Украиной. Пилота самолета задержали
Фото: Martin Dziadek / imago-images.de / Global Look Press
Фото: Martin Dziadek / imago-images.de / Global Look Press

В Брянской области потерпел крушение украинский легкомоторный самолет, его пилота задержали, сообщило погрануправление ФСБ.

«Самолет по неустановленным причинам потерпел крушение в районе населенного пункта Бутовск Брянской области. Пытавшийся скрыться на украинскую территорию пилот (гражданин Украины) задержан пограничным нарядом», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В отношении пилота, который после крушения пытался скрыться, идет разбирательство, впоследствии будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Бутовск находится примерно в 60 км от границы с Украиной, в Клинцовском районе, севернее поселка Климово.

Телеграм-канал Mash опубликовал, предположительно, фотографию задержанного — на ней изображен пожилой мужчина. По данным канала, он прилетел на самолете украинского производителя «Аэропракт» А-22 «Летучая лисица» и направлялся к нефтепроводу «Дружба». Он проходит по территории Брянской области, в том числе через город Унеча, расположенный в 30 км к северу от Бутовска.

Источник телеграм-канала SHOT рассказал, что А-22 был сбит из стрелкового оружия. Пилоту поврежденного самолета пришлось совершить аварийную посадку.

Читайте на РБК Pro
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Как гендиректор Adidas превратил компанию в аутсайдера — The Economist
Под напряжением: как электричество поможет вылечить рак
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело

Ранее 5 апреля губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли Суземский район Брянской области и сбросили с беспилотника взрывное устройство. В результате пострадал один человек, разрушений не было.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Украина Брянская область самолет погрануправление ФСБ
Пространство выбора
Подборки квартир под стиль жизни и не только
Полезные статьи чтобы сделать правильный выбор
Мнения экспертов и обзоры рынка недвижимости
Читать
Реклама, ПАО «ПИК СЗ», г. Москва, ул. Баррикадная 19/1, ОГРН 1027739137084
Материалы по теме
Богомаз сообщил об обстреле села Алешковичи в Брянской области
Политика
«Коммерсантъ» узнал о заочном аресте организатора атак на брянские села
Политика
В Брянской области украинский беспилотник атаковал военкомат и МВД
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter