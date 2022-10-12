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Взрыв на Крымском мосту ,  
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СК установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту

Следственный комитет установил 12 причастных к теракту на Крымском мосту, прошли обыски
По делу о теракте на Крымском мосту прошли десятки обысков. Расследование уголовного дела ведет СК при поддержке ФСБ и МВД
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В рамках расследования уголовного дела по теракту на Крымском мосту Следственный комитет установил 12 лиц, причастных ко взрыву, а также провел десятки обысков по всей стране. Об этом говорится на сайте СК.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205 УК (теракт). Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

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«По уголовному делу проведено несколько осмотров места происшествия, а также десятки обысков в ряде регионов России. <...> В рамках уголовного дела установлены 12 лиц, которые имеют непосредственное отношение к совершению террористического акта», — говорится в сообщении.

Председатель СК Александр Бастрыкин провел в Симферополе оперативное совещание. Для расследования уголовного дела создана усиленная следственная группа. В нее вошли опытные следователи, криминалисты, эксперты СК из центрального аппарата и ряда региональных подразделений. Оперативное сопровождение осуществляют ФСБ и МВД.

Взрыв грузовика на Крымском мосту произошел 8 октября. Погибли четыре человека, два пролета автомобильного пути обрушились. По данным ФСБ, организатором были военная разведка Минобороны Украины и ее руководитель Кирилл Буданов. ФСБ сообщила о задержании восьми человек, причастных к теракту. Среди них пятеро граждан России и трое граждан Украины и Армении.

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Спецслужба рассказала, что взрывное устройство еще в начале августа отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, оттуда — в грузинский порт Поти, а дальше — в Армению, где груз растаможили по правилам ЕврАзЭС. Затем его отправили через пункт «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе в Армавир, а уже оттуда — в Симферополь.

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Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
СК уголовное дело теракт Крымский мост Крым Александр Бастрыкин
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