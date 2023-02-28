В Адыгее на ферму упал «неустановленный летательный аппарат»

При падении летательного аппарата незначительные повреждения получила животноводческая ферма, рассказал глава Адыгеи. Накануне о падении трех дронов сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков

В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи в ночь на 28 февраля упал «неустановленный летательный аппарат». Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. Он также опубликовал фотографии упавшего аппарата.

«Ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. Самое главное — нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы», — написал Кумпилов.

Глава региона не привел подробности, был ли при падении взрыв и каким образом получила повреждения ферма.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде нашли обломки сразу трех беспилотников.

«Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией. Так как сам нахожусь в больнице, поручил мэру Белгорода Валентину Демидову выехать на место происшествия», — сообщил он.

Позже Демидов рассказал, что один из беспилотников влетел в окно квартиры в многоэтажном жилом доме в центре города. Пострадавших не было, жильцов эвакуировали и разместили в гостинице. Обломки двух других БПЛА нашли на городских улицах, три машины получили повреждения.

Утром 28 февраля власти Петербурга сообщили, что аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет самолеты. «В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов. Аэропорт и его службы работают в штатном режиме», — говорилось в сообщении.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что, по предварительным данным, воздушное пространство закрыто, поскольку ведется поиск неизвестного летательного аппарата.